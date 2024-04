Escolas estaduais recebem mais de 100 toneladas de produtos regionais

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), entregou, nesta semana, mais de 100 toneladas de produtos regionais através do Programa de Regionalização de Merenda Escolar (Preme). A iniciativa beneficiou 28 produtores rurais, oito associações e cinco cooperativas.





Uma das cooperativas beneficiadas foi a Cooperativa de Fruticultura dos Agricultores do Município de Manacapuru (Coopfamma), (a 68 quilômetros de Manaus), a cooperativa produz mamão, macaxeira, abóbora e melancia. “Desde o início do programa somos inseridos, iniciamos juntos. O Preme tem uma grande importância para a Coopfamma, porque assim conseguimos vender uma boa parte da nossa produção”, disse Núbia Neves, produtora e presidente da cooperativa.

O Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) é executado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, com objetivo de assegurar o direito à merenda escolar de qualidade, reforçando a segurança alimentar de milhares de crianças e jovens matriculados na rede estadual de ensino.

“A execução do programa é muito importante para a educação em nosso estado, porque ela beneficia os alunos para o desenvolvimento físico, intelectual e pedagógico. Além disso, estimula o aumento da produção hortifrutigranjeira, florestal, extrativista e agroindustrial regional”, explicou a gerente do programa da ADS, Jacqueline Maria.

Por meio do Preme, são contratados produtores rurais, organizações de produtores rurais (como associações e cooperativas) e agroindústrias para fornecer produtos hortifrutigranjeiros, agroindustriais regionais, florestais, extrativistas e pesqueiros de cultivo e extrativistas produzidos no Amazonas, a fim de atender às necessidades da merenda escolar.

Dente os produtos regionais entregues nesta semana, estão: carnes bovinas em cubos, polpas de frutas, abóboras, banana-prata e maçã, cheiro-verde misto, couve-flor, limão regional, macaxeira in natura, mamão convencional e orgânico, além de melancia.

“Toda semana, o governo tem uma programação na qual são enviados produtos regionais para mais de 300 escolas da rede pública do estado, abrangendo tanto a capital quanto o interior”, destacou Jaqueline.

Preme 2024

O programa está com o destaque orçamentário no valor de R$ 35,7 milhões, o montante foi repassado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Ao todo, estão credenciados cerca de 889 interessados, entre produtores rurais e entidades jurídicas (associações, cooperativas e agroindústrias) de 39 municípios do Amazonas.

O programa disponibiliza abacaxi; abóbora; banana pacovã, prata e maçã; açúcar mascavo; bananada; cará; castanha-do-Brasil; cheiro-verde convencional e orgânico; couve convencional e orgânico; laranja; limão; macaxeira in natura; mamão convencional e orgânico; melancia; pimenta-de-cheiro; pimentão verde; pitaya; tangerina; carne bovina em cubo e moída; filé de peixe; filé de pirarucu salgado fresco; ovo; farinha amarela e branca; farinha de tapioca; polpas de frutas; e polpas de açaí.