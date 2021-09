Escolas municipais recebem doação de 7,5 mil copos biodegradáveis

Uma das parceiras do projeto “Manaus, te quero verde”, lançado no mês de junho pela Prefeitura de Manaus, a empresa Gaia Eco doou, nesta sexta-feira, 17/9, sete mil e quinhentos copos biodegradáveis, para as escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A ação vai beneficiar quatro unidades de ensino, localizadas na Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural, cada uma deve receber 1,5 mil copos, a partir da próxima semana.

Na primeira quinzena de julho, representantes da Gaia Eco realizaram um primeiro encontro com a Semed, para apresentar os produtos e a identidade visual do projeto nos copos.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, os copos ajudarão os alunos da rede municipal de ensino sobre a temática do meio ambiente. “Esse lindo copo que nós vamos distribuir na nossa rede, vem para fazer não apenas a transição, mas mostrar que nós precisamos mudar as nossas práticas e conceitos a respeito da sustentabilidade. As nossas crianças, que já estão plantando árvores por meio do ‘Manaus, te quero verde’, também terão essa consciência, que é uma questão de sustentabilidade, de sobrevivência da espécie humana no planeta”, alertou.

A coordenadora das Ocas do Conhecimento Ambiental da Semed, Érica Amorim, destacou a importância da parceria com a empresa e disse que vai servir como forma de conhecimento sobre o projeto desenvolvido pela secretaria.

“A empresa é mais uma parceira do projeto ‘Manaus, te quero verde’, por meio do Instituto Soka Amazônia, que é o grande aglutinador de parceiros. Quanto mais parceiros, melhor, porque a nossa meta é bem grande, ou seja, dez mudas para cada aluno da rede municipal de ensino. O projeto, além de plantar mudas, também trabalha a sensibilização ambiental, o consumo consciente de menos plástico, para degradar menos o meio ambiente”, concluiu.

A responsável pelas vendas regionais da empresa Gaia Eco, Flávia Ribeiro, se reuniu com o presidente do Instituto Soka Amazônia e com o secretário da Semed para firmar a parceria.

“O nosso interesse principal foi porque o projeto tem tudo a ver com a missão da nossa empresa. Como nas escolas é o primeiro passo para incentivar as crianças ao menor consumo de plástico e mais de copos de papel, para não ter essa agressão ao meio ambiente. Nós também da empresa temos parceria com o Instituto Soka com plantio de árvores do projeto. O copo de papel fica, no máximo, 180 dias para depois degradar”, disse.