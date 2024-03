“Espaço Anjo Azul” é inaugurado em Parintins com apoio do deputado Roberto Cidade

O compromisso com a defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) levou o deputado estadual Roberto Cidade a apoiar o Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (IAPIN) na inauguração do “Espaço Anjo Azul”. A iniciativa, viabilizada por meio de recursos de emenda parlamentar, contou com a presença do governador Wilson Lima durante a cerimônia em Parintins.





Localizado anexo à sede do instituto, o Espaço Anjo Azul foi concretizado graças à emenda do deputado Cidade, através de um Termo de Fomento firmado com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Esse novo espaço visa fortalecer o atendimento às 678 crianças com TEA que são atualmente beneficiadas pelo IAPIN.

“O vereador Babá Tupinambá transformou a dor da perda de sua filha Isadora em uma luta e uma oportunidade para que crianças com TEA, em Parintins, tenham condições de ter a melhor qualidade de vida possível”, afirmou Cidade durante o evento. Ele destacou ainda o papel das emendas destinadas ao Instituto Isadora Tupinambá desde 2021, que foram utilizadas em várias melhorias, incluindo a construção do Espaço Anjo Azul.

A gestora do IAPIN, Cinthia Rodrigues, expressou sua gratidão pela parceria contínua do deputado Cidade, que tem contribuído significativamente para a implementação de políticas públicas em prol das pessoas com autismo. “Nossa eterna gratidão, em nome das 678 famílias que nosso instituto acolhe”, disse Rodrigues.

Além da inauguração do Espaço Anjo Azul, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas acompanhou o governador Wilson Lima em um pacote de obras na Ilha Tupinambarana, incluindo investimentos em infraestrutura, saneamento, segurança, cultura e educação. O evento também marcou a assinatura de licitação para obras de água e esgoto, assim como entregas simbólicas e anúncios de projetos que beneficiarão a população de Parintins.