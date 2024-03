Bote de onça em jacaré é a melhor foto da vida selvagem em concurso internacional

A Organização Mundial de Fotografia anunciou recentemente a imagem vencedora do concurso Sony World Photography Awards 2024 como a melhor foto da vida selvagem do ano. Capturando o momento emocionante em que uma onça ataca um jacaré no Rio São Lourenço, no Pantanal, a foto é obra do renomado fotógrafo britânico Ian Ford, também proprietário de uma agência de viagens.





A foto premiada, resultado de um momento de sorte ao final de sua viagem, retrata não apenas a ação da caça, mas também a intensidade do olhar da onça e o desespero da presa. Com mais de 395 mil imagens de mais de 220 países e territórios submetidas este ano, a competição foi acirrada, culminando na seleção das melhores imagens em 10 categorias diferentes.

Além da foto vencedora da vida selvagem, outras imagens notáveis competirão nas diversas categorias do concurso:

– Viagem: Uma imagem no Peru, capturando o contraste entre a tranquilidade de uma aldeia flutuante no Lago Titicaca e a ameaça de um incêndio florestal iminente.

– Arquitetura: Um farol em destaque ao entardecer, destacando-se na paisagem costeira com sua imponência.

– Fotografia criativa: Macrofotografia revelando a beleza e complexidade de cristais de aminoácidos.

– Paisagem: Os primeiros momentos da lua nascente sobre a formação rochosa Old Man of Storr, na Escócia.

– Estilo de Vida: Uma imagem de moda em estúdio, retratando uma pose expressiva.

– Movimento: A ação de um ciclista de mountain bike em meio à lama, com respingos na câmera.

– Objetos: A união de diferentes culturas simbolizada por duas cadeiras numa sala de espera.

– Retrato: Quatro adolescentes retratadas em um local simbólico na Cidade do Cabo, representando a diversidade cultural.

– Fotografia de rua: Um momento fugaz de uma procissão de casamento no Nepal, destacando-se pela composição única.

Essas imagens extraordinárias ilustram a diversidade e o talento dos fotógrafos ao redor do mundo, proporcionando um vislumbre cativante de momentos únicos e emocionantes.

Fonte: MediaTalks