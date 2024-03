Mutirão de cidadania em Parintins é prorrogado até o dia 30 de março

O mutirão de cidadania promovido pelo Governo do Amazonas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) foi prorrogado até o próximo sábado (30/03), devido à grande procura pela população do Baixo Amazonas. As ações tiveram início na quinta-feira (21/03), e as equipes da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) estão atendendo 150 pessoas por dia.





Todos os serviços da Sejusc oferecidos no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da cidade estão disponíveis no Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) Gláucio Gonçalves, das 8h às 16h, durante a semana; e das 8h às 12h, nos dois sábados de mutirão.

No primeiro dia de atendimento, a prioridade foram os estudantes da rede pública estadual de ensino que precisavam emitir documentos. A prioridade foi uma solicitação das coordenadorias de ensino do município, para garantir que todos os alunos tenham os documentos para se inscrever nos vestibulares.

Serviços

O mutirão oferece a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), emissão da declaração de hipossuficiência para segunda via do Registro da Certidão de Nascimento (RCN) e orientações sobre o programa do Governo do Estado para idosos, o Idoso Empreendedor.

Quem for ao Ceti Gláucio Gonçalves também poderá ter acesso a serviços da Receita Federal, por meio do Ponto de Atendimento Virtual (PAV); ao cadastro e orientações sobre o programa Crédito Rosa, da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas); e do Crédito Mais Inclusão, da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).