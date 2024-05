Avante Nacional anuncia oficialmente David Almeida como pré-candidato à reeleição

Em um marco significativo para a política amazonense, o Prefeito de Manaus, David Almeida, teve sua pré-candidatura à reeleição confirmada pelo Avante Nacional durante um evento histórico realizado no último sábado (4/5), na cidade de Salvador, Bahia. O Encontro Nacional do Partido não apenas ratificou o nome de Almeida, mas também celebrou os avanços e o crescimento da sigla em todo o território nacional.





O momento foi marcado pela presença de destacadas figuras políticas, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o senador Jaques Wagner, demonstrando a relevância e o respaldo que a pré-candidatura de David Almeida tem adquirido.

Ao lado do vice-governador Tadeu de Souza, igualmente filiado ao Avante, David Almeida se comprometeu publicamente com as diretrizes e propostas do partido para as eleições deste ano. “O Avante está trilhando um caminho de crescimento exponencial, consolidando sua expertise em gestão pública, e eu estou integralmente alinhado com os valores e objetivos da sigla”, afirmou Almeida durante o evento.

Com a confirmação de sua pré-candidatura, David Almeida reitera seu compromisso com a cidade de Manaus e seus habitantes, prometendo continuar seu trabalho em prol do desenvolvimento e do bem-estar da população.

A foto oficial divulgada pelo Avante Amazonas evidencia o momento de união e determinação, destacando a força e a representatividade que David Almeida e o partido possuem na atual conjuntura política.

Este anúncio marca o início de uma nova fase na corrida eleitoral em Manaus, com David Almeida e o Avante Nacional demonstrando firmeza e coesão em busca de um futuro promissor para a cidade e seus cidadãos.