Mais de 7 mil profissionais de saúde se oferecem como voluntários para auxiliar o RS

Em um gesto de solidariedade e compromisso com a saúde pública, mais de 7 mil profissionais da área da saúde responderam ao chamado do governo do Rio Grande do Sul, se cadastrando como voluntários para prestar auxílio em meio à crise desencadeada pelas recentes enchentes.





Os números divulgados pelo painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES) revelam uma expressiva adesão, com 727 médicos, 1.248 enfermeiros, 1.311 técnicos em enfermagem, 1.243 psicólogos e 492 fisioterapeutas registrados até o momento.

Embora não haja dados específicos sobre quantos destes profissionais já estão engajados no atendimento às vítimas das enchentes, todos estão disponíveis para serem convocados a qualquer momento para auxiliar os municípios gaúchos afetados, seja em hospitais, unidades de pronto atendimento ou em outros serviços de saúde essenciais.

O processo de cadastramento é realizado de forma simples e ágil através do site da SES, com uma média impressionante de 10 novos registros por minuto desde o início da emergência. Ao se cadastrar, os profissionais autorizam que seus dados sejam compartilhados com as gestões municipais e instituições de saúde, facilitando a substituição ou ampliação da força de trabalho conforme a necessidade.

Embora ainda não haja um balanço preciso sobre a demanda por profissionais voluntários, o governo garante que nos próximos dias serão organizadas as estratégias para a distribuição eficiente desses recursos humanos.

Porto Alegre desponta como o município com o maior número de residentes inscritos, totalizando 2.387 voluntários, seguido por Santa Maria e Caxias, com 356 e 350 inscritos, respectivamente. É digno de nota também o fato de que profissionais de saúde de todos os estados do país se mobilizaram em solidariedade ao RS, com 946 voluntários residentes fora do estado, incluindo 244 de São Paulo, 164 de Santa Catarina e 103 do Paraná.

Essa mobilização exemplar evidencia a força e a união da comunidade da saúde em momentos de crise, reforçando o compromisso coletivo em proteger e cuidar da vida em todas as circunstâncias.

