Ex-BBBs Matteus e Isabelle encantam Manaus com seu romance pós-BBB

O amor não conhece fronteiras nem distâncias, e isso ficou evidente para os fãs do Big Brother Brasil 24 com a recente visita de Matteus a Manaus, onde seu coração o guiou para estar ao lado de sua amada, Isabelle, a cunhã-poranga do Boi Garantido.





O casal, cujo romance floresceu nos últimos momentos do reality show, aproveitou este sábado (4) para passear juntos pela cidade, mergulhando nos encantos da capital amazonense. Matteus, o gaúcho encantador, escolheu a cidade de sua amada como destino para o fim de semana, proporcionando momentos especiais ao lado dela.

Desde sua chegada na quinta-feira (2), Matteus se hospedou em um hotel na cidade, preparando-se para desfrutar de dias repletos de amor e aventura ao lado de Isabelle. Na noite de sexta-feira (3), o casal esteve presente no show da renomada cantora Joelma, onde trocaram beijos apaixonados, compartilhando sua felicidade com todos ao redor.

O ápice do romance foi capturado em uma selfie compartilhada no início da tarde deste sábado, onde Matteus e Isabelle posaram juntos no banco traseiro de um carro, irradiando felicidade e cumplicidade. Na legenda, Matteus não poupou palavras, expressando seu amor com um simples, mas poderoso emoji de um coração vermelho.

O relacionamento de Matteus e Isabelle transcendeu os limites da casa do BBB, mantendo-se firme e forte mesmo após o fim do programa. Mesmo à distância, o casal manteve viva a chama do romance, demonstrando afeto e carinho um pelo outro. Um momento particularmente marcante foi registrado quando Matteus surpreendeu Isabelle durante uma festa, cantando uma música romântica para ela através de uma chamada de vídeo, mostrando que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo.

O romance de Matteus e Isabelle é um testemunho do poder do amor genuíno e da conexão que pode ser encontrada mesmo nos lugares mais inesperados. Seu relacionamento inspira não apenas os fãs do BBB, mas a todos que acreditam no poder do amor para transformar vidas. Que sua história continue a ser escrita com muitos momentos felizes e memórias inesquecíveis.

Fonte: QUEM