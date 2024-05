Amazônia teve quase 9 mil focos de incêndio em 2024

Somente nos primeiros quatro meses deste ano, a Amazônia Legal teve 8.977 focos de incêndio. O número é o mais alto desde 2016 e representa um aumento de 153% em comparação ao mesmo período do ano passado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).





A área abriga mais de 60% da maior floresta tropical do mundo. O governo Lula chegou a reduzir o desmatamento na Amazônia em seu primeiro ano do terceiro mandato. No entanto, os números relacionados aos incêndios continuam alarmantes. Os incêndios florestais não são apenas um problema brasileiro, mas também afetam países vizinhos, como Chile e Colômbia.

Ainda de acordo com o Inpe, o Brasil registrou um número recorde de incêndios nos primeiros quatro meses deste ano, com mais de 17 mil focos identificados. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse aumento nas queimadas está diretamente relacionado aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo as secas.

As imagens de satélite fornecidas pelo Inpe revelam um aumento de 81% em relação ao mesmo período de 2022, representando um recorde desde que os dados começaram a ser compilados em 1998.