Grito da Terra Amazonas mobiliza mil agricultores familiares em Manaus

Nesta segunda-feira, 20 de maio, aproximadamente mil agricultores e agricultoras familiares de todo o Amazonas estarão em Manaus para participar da mobilização conhecida como Grito da Terra Amazonas. Com o tema “Agricultura Familiar é alimento saudável e conservação ambiental”, o objetivo do evento é apresentar e negociar com o governo estadual as reivindicações dos trabalhadores rurais e agricultores familiares do estado.





O ato público terá início com uma concentração em frente à prefeitura de Manaus, na Avenida Brasil, as 6:30h, de onde os participantes seguirão em marcha até a sede do governo estadual. Este movimento é parte de uma ação maior, o Grito da Terra, uma iniciativa político-sindical organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), juntamente com Federações e Sindicatos filiados.

O Que é o Grito da Terra?

O Grito da Terra é uma ação anual de proposição, negociação e conquista de políticas públicas que beneficia os povos do campo, da floresta e das águas. A primeira edição do Grito da Terra Brasil ocorreu em 1994, em parceria com movimentos sociais. Desde então, a CONTAG entrega pautas de reivindicações que resultaram em diversas conquistas para os trabalhadores rurais, impactando positivamente toda a sociedade brasileira.

Conquistas do Grito da Terra Brasil

Algumas das principais conquistas alcançadas pelo movimento incluem:

• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf): Apoio financeiro e técnico para agricultores familiares.

• Reforma Agrária: Redistribuição de terras para trabalhadores rurais.

• Crédito Fundiário: Financiamento para aquisição de terras.

• Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): Compra de alimentos produzidos por agricultores familiares para abastecimento de programas sociais.

• Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae): Inclusão de produtos da agricultura familiar na merenda escolar.

• Habitação Rural: Programas de moradia para trabalhadores rurais.

• Educação do Campo: Políticas de educação voltadas para o meio rural.

Expectativas para o Grito da Terra Amazonas

O evento de hoje em Manaus visa fortalecer ainda mais a voz dos agricultores familiares do Amazonas, destacando a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos saudáveis e a conservação ambiental. Os organizadores esperam que o governo estadual ouça suas demandas e se comprometa com políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida no campo.

Para mais informações sobre o Grito da Terra e outras ações da FETAGRI AM, visite o site oficial ou entre em contato com a assessoria de imprensa da organização.