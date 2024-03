Em Manacapuru, homem é preso por receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de munição

Edson da Silva Moreira, conhecido como “velhinho”, foi detido em flagrante na sexta-feira (22) por policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, localizada a 68 quilômetros de Manaus. Além disso, um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas também foi cumprido contra ele. A prisão ocorreu no ramal do Calado, zona rural do município.





O delegado Mauro Soares, da DIP de Manacapuru, informou que a equipe de investigação da unidade policial recebeu informações sobre o mandado de prisão em aberto contra Edson da Silva Moreira. Na ocasião, ele estava a caminho do ramal do Calado para realizar a venda de drogas. Os policiais agiram imediatamente para cumprir a ordem judicial.

“Foi realizada uma operação na região onde Edson se encontrava e, ao avistá-lo, procedemos com a abordagem. No momento da prisão, constatamos que ele estava em posse de uma motocicleta com restrição de furto, o que resultou no flagrante por receptação”, explicou o delegado.

Durante a prisão, Edson levou os policiais até sua residência, onde afirmou haver mais drogas e munições. Ele possui diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e dois casos de homicídios.

Edson da Silva Moreira será processado por receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.