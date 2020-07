Esquerda e direita se articulam na briga pela cadeira de prefeito de Manaus

Por enquanto, as pesquisas eleitorais mostram os políticos de centro na ponta: Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante). Porém, os candidatos de esquerda e direita estão se articulando para ficar na liderança da corrida pela cadeira de prefeito de Manaus.

As movimentações estão fortes entre o Coronel Alfredo Menezes (Patriota) e o deputado federal José Ricardo (PT). Ambos começaram a fazer algumas reuniões com eleitores em diferentes zonas da cidade.

Alfredo Menezes até prepara uma caminhada para este sábado (25), no centro da cidade. Ele já vem se encontrando com alguns grupos de possíveis eleitores.

Enquanto isso, José Ricardo tem participado de debates via internet, nos quais conversa com lideranças de bairros e especialistas em saúde, emprego, educação, entre outros temas. Esses debates têm como objetivo principal a elaboração das propostas do Plano de Governo 2021-2024.