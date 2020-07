Nota do Enem pode valer desconto de até 100% na Estácio Amazonas

Para quem já passou pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Estácio Amazonas traz uma excelente notícia: é possível usar a nota do Exame para ingressar no ensino superior sem precisar realizar o vestibular e, ainda, garantir, de acordo com a pontuação obtida, bolsas de estudos durante toda a graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet pelo link bit.ly/inscricao_estacio.

Quanto maior a nota da prova, maior o desconto concedido nas mensalidades. Com pontuação partir de 300, já é possível conquistar 55% de desconto durante todo o curso. Já os candidatos que obtiveram acima de 900 garantem ainda 100% desconto no 1º semestre.

A oferta é válida para os estudantes que obtiveram pontuações acima de 300 em uma das edições do ENEM entre 2015 e 2019, e está em vigor até o dia 01 de agosto. Os calouros iniciarão os estudos já em agosto quando iniciam as atividades do segundo semestre letivo. Na Estácio Amazonas, os candidatos poderão escolher entre mais de 20 opções de graduação, entre elas Direito, Enfermagem e Administração, que estão disponíveis nesta campanha. Para mais informações sobre o uso da nota do ENEM na matrícula, basta acessar a página de regulamento no endereço www.estacio.br/regulamentos.

Outras formas de acesso

Quem não realizou a prova do Enem, ainda tem chances de ingressar no ensino superior. O Vestibular on-line garante, durante o mês de julho, até 50% de desconto em todo o curso. Na Estácio Amazonas, os candidatos à segunda graduação, transferência externa ou reabertura de matrícula, também encontram condições especiais, disponíveis por tempo limitado, conforme previsto nos regulamentos das campanhas. Os descontos são variáveis de acordo com curso, campus e modalidade. Todas as condições estão disponíveis na página de regulamento.