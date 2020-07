Infraero disponibiliza videoaulas o trabalho de fiscais de pátios e pistas

A Universidade Infraero disponibilizou, nesta semana, novas videoaulas gratuitas. Desta vez, o objetivo do conteúdo é voltado a quem quer entender melhor sobre as atribuições dos fiscais de pátio nos aeroportos da Infraero, bem como as áreas de atuação desses profissionais.

Os conteúdos estão divididos em seis vídeos, onde são abordadas, entre outros temas, as atribuições, responsabilidades e áreas de atuação de um fiscal de pátio; os principais sinais para manobras de aeronaves em solo e as legislações relacionadas; as recomendações de segurança relativas a aeronaves, passageiros e equipamentos; e as principais práticas, veículos e equipamentos em operação nos pátios.

Para se inscrever, basta acessar o link http://www4.infraero.gov.br/universidade/acessar-video-aulas

A gerente da Universidade da Infraero, Renata Martins, explica que os fiscais de pátio são de extrema importância no dia a dia de um aeroporto. “São profissionais essenciais, que garantem a segurança das operações nos pátios e pistas dos aeroportos”, afirmou. “Estamos levando toda a expertise da Infraero através dessas videoaulas, como forma de incentivar cada vez mais a profissionalização do mercado no setor de aviação civil. É muito importante termos profissionais preparados para trabalhar em aeródromos, proporcionando ainda mais qualidade e melhoria nas operações da aviação brasileira”, acrescentou.

A Universidade Infraero é a responsável pela realização dos treinamentos e desenvolvimento de profissionais que atuam na aviação civil, sejam os empregados da empresa nos 48 aeroportos que ela administra, ou os profissionais que poderão atuar em outros operadores de aeroportos.

A Infraero oferece diversos cursos, compreendendo áreas de Gestão Administrativa e Financeira; Manutenção; Operações; e na área de Segurança. Somente em 2019, foram mais de 80 mil capacitados pela Universidade Infraero.