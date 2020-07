“A cidade está abandonada”, reclamam moradores de Atalaia do Norte

Os moradores de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus) reclamam do abandono por parte da prefeitura. Na última semana, por exemplo, parte da orla turística do município desabou justamente por falta de reforma.

O local foi construído ainda nos anos 2000 e serve como atracadouro das embarcações. A área tem, aproximadamente, 300 metros quadrados e possui bares, restaurantes e praça.

Além disso, os moradores também reclamam do abandono das unidades de saúde e quadras esportivas, que deveriam prestar serviços para várias pessoas, com diferentes atividades. As ruas estão completamente esburacadas ou tomadas pelo mato ou lama.

Um dos principais pontos da cidade, o Mercado Municipal, está deteriorado e precisando de uma reforma. De acordo com a população, o prefeito de Atalaia do Norte, Nonato Tenazor, iniciou uma série de reformas durante a sua gestão. Porém, muitas estão inacabadas.