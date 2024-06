Está dando Gabriel Enock como pré-candidato da preferência dos trabalhadores dos transportes

Foi surpreendente o lançamento da pré-candidatura de Gabriel Enock (PSDB), a vereador de Manaus





O ato de lançamento da pré-candidatura, ocorrido neste sábado (22), no Clube dos Sargentos e Subtenentes da Polícia Militar, na Rua Uirapuru, em Flores, conseguiu reunir próximo de 500 apoiadores, partidários, militantes e irmãos da Igreja.

O público expressivo, comprova a preferência que os trabalhadores dos transportes tem demonstrado à indicação de Gabriel Enock, como futuro representante das categorias de trabalhadores do volante na Câmara de Vereadores de Manaus (CMM).

Igreja

Da mesma forma, Gabriel tem a aprovação dos irmãos da Igreja, que conhecem o pré-candidato desde jovem no ambiente religioso. Eles também ajudaram a lotar o Clube dos Sargentos e Subtenentes da Polícia Militar, neste sábado, marcando presença expressiva no lançamento da pré-candidatura.

Representante das categorias

Gabriel tem se destacado em todos os ambientes que frequenta. Ele é visto pelas categorias dos transportes (Especial, Cargas, Escolar, Rodoviários, Fretamento), como o vereador que faltava para representá-los no Parlamento Municipal.

Em todas as reuniões, encontros e palestras, ele tem mostrado força e compromisso com os seus futuros e prováveis eleitores.

“Hoje estamos assistindo o surgimento de uma nova liderança parlamentar, o verdadeiro representante da nossa categoria na Câmara Municipal”, destacou o trabalhador Felix Nogueira.

Para o pré-candidato a presidente do Sindicato dos Rodoviários, Mauro Chagas, havia bastante tempo que não se via um pré-candidato tão comprometido com as categorias do volante, como agora, com Gabriel Enock.

Mauro acredita na vitória de Gabriel e afirma que ele tem todas as qualidades necessárias para ser o representante dos trabalhadores, de um modo geral, na Câmara Municipal.