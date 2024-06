Marcelo Ramos intensifica agenda de reuniões com apoiadores da sua pré-campanha

Pré-candidato a prefeito conversou com a população e reforçou o legado dos governos do presidente Lula em Manaus





O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), intensificou a agenda de reuniões com apoiadores durante o final de semana. No sábado pela manhã, 22/06, Marcelo se reuniu com os pré-candidatos a vereador do PT no Sindicato dos Metalúrgicos, no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona Sul.

À tarde esteve no bairro Santa Etelvina, zona Norte, conversando com mulheres dos movimentos sociais.

“Eleição é a capacidade de levar mais longe nossa mensagem. Vamos lembrar a sociedade manauara que a Arena da Amazônia, Ponte Rio Negro, Prosamin, Proama, Viver Melhor, ProUni, Fies e a nova Manaus Moderna são obras do governo Lula. Ninguém fez tanto por essa cidade que os governos do Partido dos Trabalhadores”, afirmou o pré-candidato a prefeito.

A secretária estadual da Juventude do PT, Camila Silva, contou que foi o programa Bolsa Família, criado por Lula em 2003, que retirou sua família da insegurança alimentar.

“Eu passei fome. Andava no Centro recolhendo frutas e verduras estragadas. E quando o Lula criou o Bolsa Família a gente melhorou de vida. Deu para os meus pais priorizarem a minha educação. Hoje sou professora e defensora dos programas do presidente Lula”, disse a pré-candidata a vereadora.

O ex-deputado José Ricardo destacou que o PT está consolidando sua chapa para o legislativo municipal. “Diálogo com o nosso pré-candidato a prefeito, Marcelo Ramos. O PT vai aumentar sua bancada na Câmara Municipal. Ouvir o povo, propostas, ideias, denúncias, os problemas de Manaus são grandes”, afirmou o pré-candidato a vereador.

Marcelo Ramos reforçou o compromisso em ajudar e apoiar a caminhada dos pré-candidatos a vereador.

Outras agendas

No Santa Etelvina, Marcelo Ramos ouviu as demandas de mulheres pretas e venezuelanas de movimentos sociais por moradia, acompanhado da pré-candidata a vereadora Cristiane Sales.

À noite, o pré-candidato a prefeito esteve com servidores e estudantes do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), a convite de Zé Ricardo.

Imagens da reunião estão em