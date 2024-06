Cosama instala máquinas purificadoras que vão distribuir água tratada no Turistódromo

A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), iniciou no sábado (22/06), os serviços de instalação das máquinas de água tratada que serão disponibilizadas aos parintinenses e visitantes no Turistódromo, localizado na praça da Catedral de Parintins. O projeto ‘Água nas Torcidas’ conta com três máquinas, sendo duas purificadoras e uma de tratamento de osmose.





As máquinas purificadoras de água têm um conjunto com três estágios de purificação que são: elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado e membrana de ultrafiltração. Esse processo tem como objetivo eliminar impurezas, gostos e odores desagradáveis da água.

A máquina de osmose reversa possui um tratamento mais intenso, como explica o engenheiro químico da Cosama, Iago Pacheco.

“A máquina de osmose possui 05 processos de filtragem e um de esterilização, garantindo água potável, sem cheiro, sem cor e com os níveis aceitáveis de nitrato e alumínio para consumo humano”, ressaltou Pacheco.

A água disponibilizada será monitorada periodicamente em um laboratório montado pela Companhia na cidade, para certificar sua potabilidade. Dessa forma, a Cosama traz para Parintins investimentos que priorizam a saúde da população local e dos visitantes que diariamente transitam pelas ruas da cidade e poderão se hidratar gratuitamente.

Espaço Instagramável Cosama

Com o objetivo de valorizar o trabalho dos artistas locais, a Cosama traz como novidade a pintura de um painel assinado pelo artista parintinense Pito Silva, que irá compor a estação do Instagramável da Companhia durante a realização do 57° Festival de Parintins, no Turistódromo.

O artista é o responsável pela pintura do mural do bumbódromo, local onde ocorre a apresentação e disputa dos bois Caprichoso e Garantido, além de outras obras de arte na cidade. A estrutura abrigará as máquinas purificadoras de água gelada e de alta qualidade, que ajudarão no tratamento para que o público em geral possa se hidratar nos dias de altas temperaturas na ilha Tupinambarana, além da distribuição de copos biodegradáveis personalizados de cada bumbá, promovendo a sustentabilidade na festa do povo da floresta.

Os visitantes poderão aproveitar o espaço para fazer registros com diante da obra de arte, levando na bagagem a lembrança de um belo festival, como destaca o artista Pito Silva.

“Estamos produzindo um mural muito especial no instagramável da Cosama para que a população parintinense e os visitantes possam além de se hidratar com água gelada e de qualidade, também registrar sua imagem no clima do festival, contemplando essa arte feita à mão”, ressaltou Silva.