Lula demarca 10 das 25 terras indígenas listadas pelo Ministério do Meio Ambiente

Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram demarcados 10 dos 25 territórios listados pelo Ministério dos Povos Indígenas. O R7 teve acesso à lista obtida via Lei de Acesso à Informação, encaminhada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, um dos responsáveis pela demarcação.





As terras demarcadas incluem: TI Pindoty – Araça-Mirim, TI Sambaqui, TI Djaiko-aty, TI Sawré Muybu, TI Amba Porã, TI Ka’aguy Mirim, TI Barra Velha do Monte Pascoal, TI Ypoi Triunfo, TI Cobra Grande, TI Wassú-Cocal, TI Xakriabá, TI Tupinambá de Olivença, TI Kanela Memortumré, TI Tumbalalá, TI Peguaoty, TI Pontal dos Apiacas e Isolados, TI Boa Vista do Sertão do Promirim, TI Votouro/Kandóia, TI Tapy’i/Rio Branquinho, TI Menkü, TI Paukalirajausu, TI Tupinambá de Belmonte, TI Jauary e TI Guaviraty.

Quatro territórios ainda estão pendentes de demarcação e podem ser concluídos neste ano: Morro dos Cavalos (SC), Toldo Imbu (SC), Xucuri-Kariri (AL) e Potiguara de Monte-Mor (PA).

Lula declarou o compromisso de terminar o mandato em 2026 com todas as terras indígenas do país demarcadas, visando o respeito e a dignidade dos indígenas brasileiros.

Até agora, o governo demarcou diversas terras, reafirmando o compromisso de demarcar mais terras até o final da gestão. O processo de demarcação é conduzido pela Funai e envolve diversos passos conforme estabelecido na Constituição de 1988 para garantir os direitos e a proteção dos povos indígenas.

Fonte: R7