Abuso de álcool por mulheres quase dobra em 17 anos no Brasil

O abuso de bebidas alcoólicas entre as mulheres brasileiras dobrou de 7,8% para 15,2% de 2006 a 2023, segundo o Vigitel. Isso significa que quase o dobro de entrevistadas admitiu consumir quatro ou mais doses em uma mesma ocasião. A pesquisa anual do Ministério da Saúde monitora indicadores sanitários no Brasil.





Segundo Lucas Benevides, psiquiatra e professor do Ceub, vários fatores contribuem para esse aumento, como a participação crescente das mulheres no mercado de trabalho e as pressões associadas a essa mudança. Mudanças culturais que normalizam o consumo de álcool entre as mulheres e o marketing direcionado também são influências importantes. Além disso, questões como depressão, ansiedade e experiências traumáticas podem ser mais prevalentes em mulheres.

O Vigitel não identificou uma variação significativa no abuso de álcool entre os homens, mantendo-se em 27,3% no ano passado. No entanto, o aumento no consumo excessivo das mulheres contribuiu para elevar a média geral de abuso entre os brasileiros para 20,8%.

Benevides destaca as diferenças de gênero no alcoolismo, como o desenvolvimento mais rápido de dependência em mulheres e os efeitos fisiológicos mais severos devido a diferenças na composição corporal e metabolismo. Ele também enfatiza a importância de abordagens sensíveis às necessidades específicas das mulheres no tratamento da dependência.

O aumento no consumo abusivo foi mais expressivo entre adultos de 25 a 34 anos e aqueles com 12 anos ou mais de estudo. O psiquiatra menciona políticas públicas de redução de danos, campanhas de conscientização e programas de prevenção como ferramentas importantes no combate ao alcoolismo. A pesquisa Vigitel tem uma confiança de 95% e um erro máximo de 4 pontos percentuais, auxiliando o poder público na implementação de políticas de saúde.

Fonte: R7