Mulher morre atropelada na AM-070 durante corrida com amigos

Uma mulher, identificada apenas como ‘Mis’, faleceu na manhã deste domingo (23), após ser atropelada por um carro enquanto corria com um grupo de amigos na AM-070.





De acordo com informações a vítima estava no quilômetro 20 da rodovia quando foi atingida por um carro modelo Voyage, de cor preta. O impacto foi fatal, e a mulher morreu no local.

A motorista do veículo, Gleiciane Costa, foi submetida a um exame de alcoolemia e, posteriormente, encaminhada para a delegacia. No banco traseiro do carro, foram encontradas várias garrafas de bebidas.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: AM POST