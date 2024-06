Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (23), no Maracanã

Neste domingo, Fluminense e Flamengo se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere, e o ge fará a cobertura em tempo real.





O Fluminense atravessa seu pior momento na temporada. Atualmente, ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro com apenas seis pontos, tendo vencido apenas uma vez nos últimos 15 clássicos disputados. A pressão sobre o time aumentou com protestos dos torcedores em frente ao CT Carlos Castilho antes do treino de sábado.

Já o Flamengo vive uma situação oposta: lidera o Brasileirão e está invicto há oito jogos, com sete vitórias e um empate. No entanto, na vitória contra o Bahia na rodada passada, o Rubro-Negro sofreu mais uma baixa: Everton Cebolinha, com uma lesão no quadril, ficará afastado por aproximadamente um mês.

Escalações prováveis

Fluminense (Técnico: Fernando Diniz ) – Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa; Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto, Ganso; John Kennedy e Cano.

Flamengo (Técnico: Tite) – Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Allan (Léo Ortiz) , Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Fonte: ge