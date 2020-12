Estão cancelados os eventos de Final de Ano em Rio Preto

Após reunião com representantes da saúde, a Prefeitura de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus), resolveu cancelar as festividades de fim de ano. A medida visa evitar a proliferação do coronavírus.

“Resolvemos fazer alguns ajustes no nosso decreto para priorizar a saúde de nossos moradores e visitantes. Nesse momento, não queremos contribuir para a proliferação do vírus dentro do Estado, mas também não podemos deixar a população desempregada”, afirmou o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa.

O gestor comentou, ainda, que houve um entendimento do pedido do Ministério Público do Amazonas (MPAM). “Vamos suspender as nossas festas de fim de ano. Apresentamos as nossas defesas e poderíamos continuar, mas vamos suspender os eventos”, declarou.

O prefeito lembrou, também, que outros municípios amazonenses estão realizando festas e manifestações. “Mas, Rio Preto da Eva fez a saúde preventiva, com unidades de saúde abastecidas com medicamentos. Além disso, temos mais de 2.011 pacientes curados de covid-19”, ressaltou.

Ainda de acordo com o prefeito, a cidade tem uma estrutura para atender todos os infectados pelo coronavírus. Haverá reforços na barreira da cidade para combater o vírus.