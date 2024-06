Estrela do Norte/Manaus Futsal goleia Sapezal-MT e sobe para o 4º lugar no Brasileirão

O Estrela do Norte/Manaus Futsal venceu o ADS Sapezal-MT por 6 a 1 em duelo realizado fora de casa, valendo pela quinta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro de Futsal Adulto Masculino. A partida aconteceu na noite da última sexta-feira (14/06), no ginásio Eleonor Dal Maso, em Sapezal (MT).





Com o resultado, o time amazonense, que era sétimo com 4 pontos, chegou a 7 pontos em 5 jogos e agora é o quarto colocado na tabela da competição (falta contabilizar os demais jogos da quinta rodada). Conforme o regulamento, avançam ao mata-mata os oito melhores classificados na fase de grupos.

Os gols do Estrela do Norte/Manaus Futsal foram marcados por Leozinho (2), Giannini (2), William Esquerda e Kleyton Pastor. Já o time do Mato Grosso descontou com Vitor Bala.

O único representante da Região Norte no Brasileiro tem mais quatro desafios na primeira fase: Náutico-PE (dia 25 de junho, fora de casa), Costa Rica/Juventude-RS (30 de junho, em casa), Vasco da Gama-RJ (dia 6 de julho, em casa) e América-MG (dia 13 de julho, fora).

Patrocinadores e apoiadores do Estrela do Norte/Manaus Futsal

Além do patrocínio da Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte), Manaus Luz, WG Construções e Serviços, Dedé Boteco, Pontual Gourmet e Bet 092, o Estrela do Norte/Manaus Futsal conta com o apoio de Emanuel Sports & Marketing, Lourdes Rocha Contabilidade, Paraíso Piscinas, Gráfica Amazonas, RF Fisioterapia & Quiropraxia, Sérgio Rodrigues (nutricionista), Anderson Lauriano (treinamento funcional) e Santa Cláudia (hidratação).

Patrocinadores e apoiadores do Campeonato Brasileiro de Futsal

Organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs), o Campeonato Brasileiro tem patrocínio das seguintes empresas: Penalty, Sports Hub, Caixa, Assaí Atacadista, Ampri, Quartzolit, Sampel Peças Automotivas, XBri Pneus, Gol Linhas Aéreas e Pallas Turismo (logística da competição).

Campanha dos amazonenses:

1ª rodada: CRB/Traipu-AL 5×4 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

2ª rodada: Fortaleza-CE 3×5 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

3ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×4 Cruzeiro-MG

4ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 1×4 Passo Fundo-RS

5ª rodada: ADS Sapezal-MT 1×6 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM