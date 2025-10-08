Estrutura do Porto de Manacapuru segue abandonada

Um ano após o deslizamento, o porto de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) permanece em ruínas. O desastre aconteceu em outubro do ano passado, deixando vítimas fatais e outros problemas para a população.





O terminal hidroviário está sem cobertura. Além disso, a passarela está fora de operação e a área está interditada, o que prejudica os trabalhadores locais.

A estrutura fica sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT). No entanto, até o momento, o órgão não iniciou trabalhos na região.

Parte do terreno do Porto desmoronou há um ano. O incidente atingiu embarcações, além de um flutuante.

O caso ainda está sob investigação. Até o momento, ninguém foi responsabilizado.