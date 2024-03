Explosão de Emoções: Leidy joga roupas de Davi na piscina do BBB 24

Tumulto e polêmica marcaram a noite no Big Brother Brasil 24 quando Leidy Elin protagonizou um momento explosivo ao jogar as roupas de Davi Brito na piscina da casa. A operadora de caixa perdeu a calma após uma discussão acalorada com o motorista, levando-a a tomar uma atitude drástica.





A tensão entre Leidy e Davi atingiu seu ápice quando ele a chamou de “mulher baixa”, desencadeando a reação furiosa da participante. “Agora eu sou subterrânea”, retrucou ela, antes de arremessar as vestimentas do colega na água.

Após o incidente, Leidy retirou-se para o quarto, enquanto Davi permaneceu em silêncio, tentando absorver o ocorrido. Contudo, a discussão não cessou ali, com Leidy questionando sua própria estatura moral e provocando ainda mais o colega.

A situação se agravou quando Davi tentou buscar apoio no confessionário, apenas para ser confrontado novamente por Leidy, que previu sua ida ao local de desabafo.

Em uma conversa subsequente com outros participantes, Davi expressou sua indignação e ameaçou retaliar, caso recebesse permissão para fazê-lo. “Se eu souber que pode provocar as pessoas, eu vou começar a provocar”, afirmou ele, mencionando planos de vandalismo e provocação direcionados aos outros competidores.

A atitude de Leidy gerou controvérsias e preocupações entre os demais participantes, com alguns lamentando sua abordagem para lidar com a situação e temendo as consequências de suas ações.

Enquanto a tensão persiste na casa do BBB 24, os espectadores aguardam ansiosamente para ver como essa contenda se desdobrará nas próximas semanas.

Fonte: Notícias da TV