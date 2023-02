Explosão de trem gera coluna de fogo e fumaça preta nos EUA

Um trem descarrilou perto da divisa entre Ohio e Pensilvânia, nos Estados Unidos, no início deste mês, causando um grande derramamento de cloreto de vinila, uma substância altamente inflamável e cancerígena.

A substância pegou fogo e liberou uma enorme coluna de fumaça preta e tóxica no ar. Imagens gravadas logo após o acidente mostram o tamanho do incêndio.

Cerca de 2 mil pessoas, que moram num raio de 1,6 km do local do acidente, tiveram que sair de suas casas, para não serem intoxicadas pelo gás gerado na queima do produto.

Cerca de 50 vagões, incluindo 10 transportando o cloreto, descarrilaram em um acidente violento em 3 de fevereiro em East Palestine, Ohio.

O cloreto de vinila foi posteriormente liberado no ar por cinco desses carros antes que as equipes dos bombeiros conseguissem lidar com os produtos químicos tóxicos e altamente inflamáveis em um ambiente controlado, criando uma nuvem escura de fumaça.

Moradores de bairros próximos em Ohio e Pensilvânia foram evacuados por causa dos riscos à saúde causados pela fumaça, mas já foram autorizados a retornar.

A situação gerou resposta até mesmo em outros estados. Na Virginia Ocidental, uma concessionária de água está aprimorando o seu processo de tratamento de água como precaução pela nuvem tóxica em Ohio.

A concessionária observou que não houve nenhuma alteração na água bruta na captação do rio Ohio.

g1