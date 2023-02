Juiz de paz cancela casamento após noiva dizer ‘não’ por brincadeira durante cerimônia

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que uma noiva disse “não” de brincadeira durante o seu casamento em um cartório. Porém o juiz de paz não achou a atitude engraçada e determinou o cancelamento da cerimônia.

Nas imagens, divulgadas no Twitter, é possível ver o momento em que a mulher respondeu que não estava se casando por vontade própria. Mas, rapidamente, ela mudou a versão e disse “sim”. Os convidados da cerimônia riram da brincadeira feita pela noiva.

Mas o juiz de paz não teve a mesma atitude. “Não pode fazer isso, não tem desculpa. É sério, não pode fazer isso”, afirmou.

mano isso aqui é serio ?????? 👀 pic.twitter.com/KLqaMo2yjz — riscardo (@ricardoleonne) February 11, 2023

Cancelamento

O cancelamento da cerimônia ocorreu porque está escrito no artigo 1.514 do Código Civil que o casamento só pode ser realizado após a manifestação de interesse do casal.

Além disso, o inciso 1 do artigo 1.538 do Código Civil ressalta que recusar a solene afirmação da vontade resulta na suspensão imediata da cerimônia.

Depois disso, o casal teve de marcar outro dia para realizar o casamento.

Istoé