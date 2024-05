Manaus registra queda de 41% no número de homicídios em abril

Manaus comemora uma redução significativa de 41% no número de homicídios em abril, de acordo com dados preliminares divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Essa queda expressiva na capital influenciou positivamente todo o estado do Amazonas, que registrou uma redução de 29% no mesmo período.





Para o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, esses números refletem os resultados dos esforços conjuntos do Governo do Amazonas e das Forças de Segurança no combate integrado à criminalidade. Ele destaca que, além da redução em abril, o Amazonas já apresentava uma queda de 6,9% na taxa de homicídios no primeiro trimestre do ano.

Os dados do Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da SSP-AM revelam que, em abril deste ano, foram registrados 49 homicídios na capital, em comparação com os 83 crimes do mesmo período do ano anterior. Essa redução de 41% supera a soma das quedas dos três meses anteriores, evidenciando o impacto das medidas implementadas.

Esse resultado positivo é atribuído aos investimentos realizados pelo Governo do Amazonas, incluindo a aquisição de novos armamentos, lanchas blindadas, bases flutuantes e equipamentos tecnológicos, aliado ao empenho das Forças de Segurança. Na última quinta-feira (02/05), mais de 160 viaturas e equipamentos foram entregues, fortalecendo ainda mais o trabalho policial.

Apesar das reduções, o comandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Klinger Paiva, enfatiza que as operações na capital foram intensificadas. Operações como Impacto, Águia, Ajuricaba, Rota Segura e Catraca visam garantir a segurança da população e mapear áreas com alta incidência de crimes.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destaca o trabalho investigativo dedicado, que resultou na prisão de diversos autores de homicídios nos primeiros quatro meses do ano. Ele ressalta o empenho das equipes policiais e reafirma o compromisso em continuar trabalhando para garantir a segurança da população amazonense.

Esses resultados positivos são um reflexo do comprometimento e dedicação das forças de segurança do estado, que continuam trabalhando incansavelmente para proporcionar um ambiente mais seguro para todos.