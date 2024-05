Ensaios da Batucada do Movimento Amigos do Garantido em Manaus neste domingo

O Movimento Amigos do Garantido (MAG) realizará um ensaio da Batucada neste domingo 950, no parque aquático do Olímpico Clube em Manaus, a partir das 18h. O evento contará com a participação do levantador de toadas David Assayag, além de outros cantores como Leonardo Castelo, Patrick Herbert, Felipe Júnior e Carlinhos do Boi.





Os ingressos para o evento custam R$ 10, e uma mesa com quatro cadeiras sai por R$ 100. O Garantido este ano traz o tema “Segredos do Coração” em seu álbum, que inclui 15 faixas compostas por artistas renomados como Chico da Silva, Paulinho Dú Sagrado, Inaldo Medeiros, Demetrius Haidos, Helen Veras, Fred Góes, entre outros.

No quadro de intérpretes, o boi vermelho e branco apresenta Bruno Costa como revelação, junto com nomes como Leonardo Castelo, David Assayag, Israel Paulain e Sebastião Júnior.

Fonte: g1/Amazonas