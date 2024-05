Chuvas no Rio Grande do Sul deixam presídios ilhados e presos são transferidos

As intensas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde o início da semana deixaram quatro unidades penitenciárias isoladas e afetaram 300 cidades do estado. De acordo com autoridades estaduais, trata-se da pior catástrofe climática já registrada na região.





“A Polícia Penal comunica que as visitas ao Complexo Prisional de Charqueadas estão canceladas neste final de semana (4 e 5 de maio) devido à interdição das vias de acesso provocada pela enchente na região”, informou a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) em comunicado.

Segundo a RBS TV, afiliada da Globo, mais de 1 mil detentos foram transferidos das unidades prisionais nos últimos dias. O Presídio Estadual de Arroio do Meio encontra-se isolado devido à queda de pontes e bloqueios em estradas.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou neste sábado (4) um novo balanço sobre o temporal, contabilizando 57 mortes e 67 pessoas desaparecidas. Atualmente, 42.221 pessoas estão desabrigadas, das quais 9.581 estão em abrigos e 32.640 foram acolhidas por familiares ou amigos.

Os municípios permanecem em alerta devido aos danos causados e à possibilidade de novos incidentes, incluindo orientações para a evacuação de áreas consideradas de risco.

Fonte: Terra