Red Bull Bragantino enfrenta o Flamengo pela quinta rodada do Brasileirão

O Red Bull Bragantino enfrenta o Flamengo neste sábado, pela quinta rodada do Brasileirão, às 18h30 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Bragantino está invicto e é o terceiro colocado, com oito pontos, tendo acumulado seis jogos sem perder, incluindo partidas da Sul-Americana e Copa do Brasil. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, fora de casa.





Enquanto isso, o Flamengo busca se recuperar após conquistar o título do Carioca. O time enfrenta dificuldades no início da Libertadores e vem de dois jogos sem vitória no Brasileirão: empatou em 0 a 0 com o Palmeiras e perdeu por 2 a 0 para o Botafogo. Na última quarta-feira, venceu por 1 a 0 na Copa do Brasil, mas foi vaiado pela torcida devido à má atuação.

Prováveis escalações

Bragantino (Técnico: Pedro Caixinha) – Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Gustavo Neves (Lincoln ou Lucas Evangelista); Vitinho, Helinho (Mosquera) e Eduardo Sasha.

Flamengo (Técnico: Tite) – Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro.

Fonte: ge