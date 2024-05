Nova companhia aérea permite cães e donos na mesma cabine em voos de luxo

A Bark Air, uma nova companhia aérea nos Estados Unidos, está revolucionando a forma como cães e seus donos viajam juntos. A partir de maio, será possível voar na mesma cabine com seu fiel companheiro em voos luxuosos partindo de Nova York com destino a Los Angeles e Londres. A empresa promete uma experiência premium focada no transporte de cachorros em jatos privados.





Com passagens a partir de US$ 6 mil, a Bark Air oferece um serviço exclusivo que evita o desconforto das tradicionais caixas transportadoras no porão da aeronave. Em parceria com uma empresa de fretamento de jatos, a companhia limitará até 10 passageiros por voo para garantir um espaço confortável para os cães, permitindo que eles se movimentem livremente pela cabine.

Os mimos não param por aí: os animais serão tratados com “champanhe” especial (caldo de frango), petiscos gourmet e serviços de limpeza dedicados. Além disso, medidas serão tomadas para minimizar o estresse dos cães durante o voo, como o uso de feromônios calmantes, músicas relaxantes e jaquetas acolhedoras.

Com essa iniciativa, a Bark Air promete uma viagem tranquila e confortável para tutores e seus pets, sem abrir mão da elegância e dos cuidados que eles merecem.

Fonte: g1/Mundo