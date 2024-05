Nova data do Concurso Unificado vai depender de condições climáticas

De acordo com nota divulgada pelo Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI, a nova data para realização das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) vai depender das condições climáticas. Logísticas em todo o território nacional também serão levadas em consideração.





“São 65 mil salas que precisamos garantir que estejam disponíveis, são mais de quatro mil locais de prova, onde estão essas 65 mil salas; tem 200 mil pessoas envolvidas. É necessário garantir que essas pessoas estarão disponíveis numa nova data, é por isso que essa decisão de uma nova data não pode ser tomada agora”, concluiu a ministra Esther Dweck.

Conhecido como Enem dos Concursos por sua abrangência, o Concurso Unificado tem mais de 2,14 milhões de inscritos de todas as regiões do País. Os candidatos vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal.

A decisão de adiamento foi motivada pelas enchentes que ocorrem no Rio Grande do Sul desde o início da semana. As provas seriam aplicadas amanhã (5).