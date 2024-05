Enchentes no Rio Grande do Sul devem elevar preços de arroz e carne

As recentes enchentes no Rio Grande do Sul impactaram severamente a produção agrícola e pecuária do estado, gerando preocupações quanto ao abastecimento de alimentos e ao aumento dos preços em todo o país.





Com as estradas obstruídas por barreiras e pontes destruídas, a logística de transporte tornou-se um desafio, afetando o escoamento dos produtos agrícolas para outras regiões. Diante desse cenário, economistas preveem um aumento nos preços de produtos básicos, como arroz e carne, nas próximas semanas.

Cristiane Meleiro, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, ressalta que o aumento de preços será inevitável devido às dificuldades no transporte e à inflação decorrente da escassez. Segundo ela, o arroz, algumas carnes bovinas, derivados da soja e a ração animal serão os mais afetados.

Rubens Moura, professor de ciências econômicas da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, explica que o Rio Grande do Sul é um importante produtor de grãos e commodities utilizadas na produção de ração animal. Com o alagamento prejudicando a colheita e a distribuição desses produtos, espera-se um aumento nos preços da carne.

Além disso, Moura destaca que os custos de reconstrução após a tragédia também influenciarão os preços, especialmente na construção civil. Ele estima um aumento de 5% a 6% no preço do arroz e uma alta de 8% a 10% na construção civil.

Carla Beni, professora de MBAs da FGV, ressalta os desafios enfrentados na logística de transporte de grãos e a preocupação com as perdas na produção devido à umidade excessiva. Ela destaca a importância da recuperação do estado e a necessidade de políticas públicas para lidar com as mudanças climáticas e garantir a segurança alimentar a longo prazo.

Diante desse cenário desafiador, o Brasil enfrenta o desafio de repensar suas práticas agrícolas e de armazenamento para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e garantir a segurança alimentar da população.

Fonte: R7