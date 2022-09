Exposição mostra o impacto dos resíduos sólidos nos rios da Amazônia

Imagens impactantes sobre os efeitos do descarte incorreto de resíduos sólidos nos rios da Amazônia fazem parte da exposição “Plástico Zero nos Igarapés de Manaus”, que ocorrerá até 11 de setembro, com entrada gratuita, no Shopping Manaus ViaNorte, situado no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. A iniciativa no centro de compras é resultado de uma parceria entre a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a Coca-Cola Brasil em alusão ao Dia da Amazônia, comemorado nesta segunda-feira, dia 5 de setembro.

O estande também divulga resultados do projeto, que retirou 7,5 toneladas de lixo da foz do Igarapé do Gigante, em Manaus. Além da exposição, a FAS promoverá eventos culturais, ações de engajamento e lançamento de produtos multimídia voltados para a valorização da floresta amazônica e de suas populações em vários pontos de Manaus, e também em outras capitais do Brasil.

O projeto ‘Plástico Zero nos Igarapés de Manaus’ tem o objetivo de reduzir a poluição por resíduos plásticos nos cursos d’água da capital amazonense. Para a supervisora da coordenadoria de Cidades Sustentáveis, do Programa de Soluções Inovadoras da FAS, Cristine Rescarolli, a exposição é uma das ferramentas para levar conscientização à população sobre o impacto do lixo nos cursos d’água da região, além de apresentar os resultados do que ja foi alcançado.

“É muito importante levar os resultados de um projeto tão grandioso para o conhecimento de todos os públicos. Estar em espaços como o Shopping Manaus ViaNorte e comunicar ao público que frequenta o local é gratificante. A exposição demonstra os dados resultantes do projeto ‘Plástico Zero’ que em um ano coletou mais de oito toneladas de resíduos, impactando mais de oito mil pessoas, entregando seis Pontos de Entrega Voluntária (PEV) em diferentes bairros da cidade de Manaus”, informa Cristine.

De acordo com o diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca, projetos como esses são essenciais para a sensibilização social e integram uma frente ainda maior da Coca-Cola Brasil por um mundo sem resíduos.

“Nosso histórico de atuação no Amazonas contempla projetos reconhecidos e parcerias que impactam, e promovem o desenvolvimento da região, entre eles, ações de retirada de plástico dos igarapés. São esforços que vão desde projetos de apoio às cooperativas de catadores até programas de grande escala, que promovem a economia circular”, destaca.

Outros resultados alcançados pelo projeto ‘Plástico Zero’ incluem a publicação da cartilha ‘Coleta seletiva: vamos salvar o planeta?’, que traz propostas de ensino que visam a conservação do meio ambiente e atividades que podem ser aplicadas em escolas, além de uma série de vídeos com animações sobre a gestão de resíduos sólidos em Manaus.

O projeto também deu origem à iniciativa Manaus Circular, resultado do mapeamento das soluções inovadoras para gestão de resíduos com a proposta de instalar um Sistema Integrado para Coleta e Transformação de Plástico, com Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e a destinação do plástico coletado como matéria-prima para geração de renda.

