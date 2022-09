Empresários vão acionar a Justiça contra decreto de Bolsonaro

Os empresários da Zona Franca de Manaus (ZFM) que fazem parte dos itens excluídos do decreto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), feito pelo presidente Jair Bolsonaro vão acionar a Justiça. O Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) protocolou uma carta formal de posicionamento.

O documento é direcionado aos membros da bancada Amazonense no Congresso Nacional, Governo do Estado, Prefeitura e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Também foram realizadas reuniões em Manaus com o Ministério da Economia com a participação do Governo do Estado e Suframa.

Conforme o decreto de Bolsonaro, ficaram de fora empresas dos segmentos fitness, luminárias e componentes de informática. Dessa maneira, o decreto que mantém redução de 35% no IPI ainda gera polêmica no meio empresarial.