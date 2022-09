Tiroteio deixa pelo menos 6 feridos na cidade de Charleston, nos Estados Unidos

Ao menos seis pessoas ficaram feridas em um tiroteio na cidade de Charleston, localizada na Carolina do Sul, Estados Unidos, no início deste domingo (4), informou a CNN americana.

Agentes de polícia responderam a um chamado na área do cruzamento entre as ruas King e Morris por volta de 00h55 no horário local. Tiros de arma de fogo foram relatados na região, de acordo com o departamento de polícia de Charleston.

Os baleados foram levados a hospitais nas proximidades. Segundo o porta-voz da polícia, Corey Taylor, ainda não se sabe o estado de saúde dos feridos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões ou suspeitos. O caso está sob investigação.

g1