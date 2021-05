Famílias retiradas do Monte Horebe recebem 15ª parcela do Auxílio Moradia

Pagamento referente ao mês de maio será feito a 2.205 famílias, nos próximos dias 10 e 11

O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), efetua o pagamento do Auxílio Moradia das 2.205 famílias retiradas da ocupação irregular Monte Horebe, nesta segunda-feira (10/05) e terça-feira (11/05). Ao todo, serão disponibilizados recursos no valor de R$ 1.323.000,00.

De acordo com o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, o Estado trabalha há 15 meses para assegurar que essas famílias possam manter o aluguel de suas moradias em dia. “Apesar de todas as adversidades, pagar esse auxílio tem sido uma determinação do governador Wilson Lima, garantindo que essas famílias residam com dignidade,” ressaltou Braga.

Pagamentos – Para receber o benefício, dado por ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência do banco Bradesco designada, conforme listagem, a partir das 10h da manhã, munidos de RG e CPF; e ainda apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

Dez agências bancárias vão realizar os pagamentos para que não haja aglomerações, em combate à proliferação do coronavírus. A listagem de nomes por ordem alfabética, com indicação dos endereços das agências bancárias onde os beneficiários irão receber a parcela estão disponíveis no site da Suhab (www.suhab.am.gov.br) e nos links:

http://www.suhab.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/LISTA-DE-PAGAMENTOS-MONTE-HOREBE-11-MAI.pdf

http://www.suhab.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/LISTA-DE-PAGAMENTOS-MONTE-HOREBE-10-MAI.pdf