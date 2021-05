Governo do Amazonas apoia mães de crianças com deficiência

Por meio do Governo do Amazonas, mães de Pessoas com Deficiência (PcDs) encontram na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) uma variedade de serviços e programas que auxiliam no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças PcDs.

Os usuários atendidos pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD), vinculada à Sejusc, estão inseridos em diferentes contextos sociais. Por meio dos projetos disponibilizados na sede do Núcleo PcD, na rua Salvador, 456, Adrianópolis, zona centro-sul, as mães têm acesso a atendimentos com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e atividades pedagógicas, atendendo determinação do governador Wilson Lima. Além disso, é realizada a emissão da Carteira de Identificação para a Pessoa com Deficiência e do Passe Legal.

Segundo a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, o Governo do Amazonas faz o possível para garantir o bem-estar das famílias em vulnerabilidade social, principalmente aquelas em que a figura materna assume todos os papeis.

Apoio

Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas famílias enfrentaram dificuldades, mas não ficaram desamparadas pelo Governo do Amazonas. Uma das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que conta com o apoio do Governo, na continuidade de seus trabalhos, é o Grupo Super Mães, que auxilia famílias de crianças PcDs.

A integrante do grupo Jennifer Lima, mãe do pequeno Marcos Gabriel, de dois anos, afirmou que sem as doações de alimentos pelo Governo do Amazonas, as dificuldades seriam maiores. “É muito bom vivermos unidas, para buscarmos força cada vez mais e sempre agradecer quando recebermos ajuda e doações. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois ao Governo do Amazonas, pois se não fosse esse apoio estaríamos em uma situação pior”, informou.

Mais trabalhos

Além das doações de alimentos regionais e cestas básicas, a Sejusc conta com diversos projetos e atividades na sede do Núcleo PcD. Um dos projetos ativos é o “Sejusc Abraça”, que conta com atividades de forma remota, através de vídeos gravados pelos técnicos de paradesporto, fisioterapeutas e fonoaudiólogos envolvidos na iniciativa.

Entre as famílias beneficiadas pelo projeto, está a de Lenilza Silva, mãe do Rian Kauã, assistido por meio da fisioterapia. Ela relata que, após muita procura, a outra filha encontrou a Sejusc. A partir disso, conseguiram cadastrar a criança no “Sejusc Abraça”.

Independência – No Núcleo PcD, também acontece a entrega de cadeiras de rodas, entre universais, posturais e dinâmicas, após o processo de medição, que consiste na análise das medidas da Pessoa com Deficiência, para que a cadeira esteja adequada ao tamanho. João Pedro, de quatro anos, recebeu a cadeira em fevereiro deste ano. A mãe, Arlete Pires, conta que, em três meses, João se tornou mais independente.

“A gente o levava para todos os lugares no colo, então a cadeira de rodas ajuda muito, sem ela o João não ficaria feliz como está agora. Ele está muito feliz e mais independente, desde que a cadeira de rodas chegou”, afirmou Arlete.