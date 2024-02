Faustão é internado no Albert Einstein seis meses após transplante

O renomado apresentador Fausto Silva, carinhosamente conhecido como Faustão, de 73 anos, enfrenta mais um desafio em sua jornada de saúde. Após ter passado por um transplante de coração no final de agosto do ano passado, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Faustão retornou à instituição médica neste final de semana, desta vez devido a problemas nos rins.





A notícia preocupante revela que o diagnóstico indica complicações renais, levantando a possibilidade de um novo transplante, desta vez para esse órgão vital. Após contatos com a assessoria de Fausto e o Hospital Albert Einstein, até o momento não houve pronunciamento oficial sobre o estado de saúde atual do apresentador.

Essa não é a primeira vez que Faustão enfrenta momentos delicados em sua batalha pela saúde. Antes do transplante cardíaco em 2023, ele enfrentou uma longa espera de três semanas, aguardando por um doador compatível. Após a cirurgia, em um revés inesperado, apenas dez dias após receber alta, precisou retornar ao hospital devido a complicações pós-operatórias.

Essa nova internação desperta preocupações entre seus fãs e seguidores, que acompanham com apreensão a evolução do quadro de saúde do icônico apresentador. No entanto, a esperança e as vibrações positivas se unem em prol de Faustão, desejando-lhe uma rápida recuperação e forças para superar mais esse desafio em sua jornada de saúde.

Fonte: MSN