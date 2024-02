MANAUS | Um homem identificado como Cláudio Júlio Bruce Pereira, 32 anos, foi executado com vários tiros pelo corpo na noite de segunda-feira, (26), no bairro Morada do Sol, município de Rio Preto da Eva.





Segundo familiares da vítima, o mesmo foi sequestrado por homens armados de dentro de sua casa onde foi levado para ser executado.

Cláudio teria envolvimento com o tráfico de drogas e já teria supostamente participado de execuções no município. O corpo foi recolhido para Manaus.