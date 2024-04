Febre aftosa: Produtores têm até o dia 30 de abril para comprar a vacina, alerta Adaf

Faltando menos de uma semana para o encerramento da última campanha de vacinação contra a febre aftosa, que garantirá ao Amazonas a obtenção do status de zona livre da doença sem vacinação, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) reforça que a compra do imunizante deverá ser realizada até o dia 30 de abril. As vacinas estão à disposição nas casas agropecuárias cadastradas junto à autarquia e em 41 escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) onde não há revendedoras autorizadas.





O diretor-presidente da Adaf, José Omena, alerta ainda que os produtores que já vacinaram o seu rebanho devem notificar o procedimento o quanto antes. “A notificação segue até o dia 15 de maio, mas aconselhamos que o produtor, munido da nota fiscal da vacina, compareça ao escritório da Adaf do seu município e comunique a vacinação dos seus animais”, destacou.

A orientação tem o objetivo de evitar filas nos escritórios nos dias finais da comunicação obrigatória ou a perda do prazo que, alerta a Gerência de Defesa Animal (GDA) da Adaf, não será prorrogado. Além da modalidade presencial, a notificação também pode ser feita por meio do atendimento remoto no telefone (92) 99238-5568.

A febre aftosa prejudica produtores, empresários e famílias rurais, causando a perda da produção, o sacrifício compulsório de animais e a interdição de propriedades. Por isso, a substituição da vacinação por outras medidas é positiva para a economia, o pecuarista e a sociedade.