Show de Madonna em Copacabana repercute na imprensa internacional

Madonna encerrou sua The Celebration Tour com um show inesquecível na Praia de Copacabana, celebrando seus 40 anos de carreira em grande estilo. O evento histórico atraiu mais de 1,5 milhão de fãs e recebeu elogios da imprensa internacional.





Veículos como o jornal argentino “Clarín”, o britânico The Guardian, o francês Le Monde e agências como AFP, Reuters e Ansa destacaram a magnitude e o talento da diva pop, que se apresentou de forma gratuita para seus admiradores.

O “Clarín” descreveu a enorme expectativa dos fãs, muitos dos quais esperaram horas para garantir lugares privilegiados próximo ao palco de 812 metros quadrados. Madonna, vestida nas cores verde e amarela, ofereceu um espetáculo visual e musical, interpretando sucessos como “Like a Prayer” e “Vogue”.

A BBC enfatizou a multidão que se reuniu na praia, com medidas de segurança reforçadas para garantir o bem-estar do público. O Le Monde descreveu o evento como “monumental”, ressaltando o clima festivo e a presença marcante da cantora brasileira Anitta no palco.

No geral, o show foi celebrado como uma combinação única de talento, energia e um ambiente icônico, proporcionando aos fãs uma experiência memorável e digna dos 40 anos de legado de Madonna.

