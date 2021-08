Feira do Caramuri e Festival de Pesca Esportiva tem apoio do governo do AM

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), está apoiando a realização do III Festival de Pesca Esportiva e a III Feira de Agricultura Familiar da Comunidade de São Francisco do Caramuri, na zona rural de Manaus, que acontecerá em setembro. O evento de lançamento do campeonato de pesca de 2021, organizado pela Associação Comunitária Agrícola São Francisco do Caramuri (ACASFC), ocorreu na noite de quinta-feira (05/08).

O lançamento contou com a presença do titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior e representantes do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

O Festival de Pesca e a Feira de Agricultura Familiar acontecerão nos dias 24 e 25 de setembro, na Comunidade de São Francisco do Caramuri. A localidade é atração turística de Manaus e referência econômica, por estar inclusa na região que delimita a área de cultivo do abacaxi, destacada como o Selo de Indicação Geográfica na modalidade Indicação de Procedência (IP) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

A Feira de Agricultura Familiar colocará em exposição os produtos agropecuários, artesanato, e subprodutos do abacaxi da Indicação Geográfica, oportunizando a geração de renda e apoio do estado aos agricultores familiares, a maioria dos quais maioria busca se recuperar das perdas sofridas durante a cheia histórica dos rios, que ainda não acabou.