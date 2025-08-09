Feirão ‘Negocia Manaus’ encerra 2ª edição com mais de 900 acordos para quitação de dívidas

Foto: João Viana/Semcom

A segunda edição do feirão “Negocia Manaus”, promovido pela Prefeitura de Manaus, encerrou, na sexta-feira, 8/8, com mais de 1,4 mil atendimentos realizados e mais de 900 acordos formalizados entre consumidores e concessionárias de serviços essenciais. A ação aconteceu ao longo de cinco dias, no shopping Phelippe Daou, zona Norte da cidade, reunindo as empresas Águas de Manaus, Amazonas Energia e IP Fibra.


A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, ressaltou a relevância do feirão como uma iniciativa concreta de cidadania, voltada para o enfrentamento da inadimplência de forma humana e acessível. “Nosso objetivo é garantir que o consumidor tenha acesso facilitado à regularização de débitos, com condições reais de pagamento. Sabemos que muitos estão em situação de vulnerabilidade, e ações como essa representam a presença do poder público atuando diretamente para aliviar o peso das contas atrasadas e devolver tranquilidade às famílias manauaras”, declarou.

Durante o evento, os consumidores puderam negociar dívidas com entrada reduzida, descontos que chegavam até 100% em juros e multas, além de parcelamentos que se ajustavam à realidade financeira de cada um.

Foto: João Viana/Semcom

A dona de casa Michele Costa foi uma das consumidoras que aproveitou o feirão para resolver sua situação financeira. “Graças a Deus, consegui resolver minha situação. Fui excelentemente atendida por todos. E é muito importante você vir também negociar sua dívida. Muitas vezes a gente não tem aquele valor à vista para pagar, mas na renegociação a gente consegue. É de muita importância esse trabalho da prefeitura para ajudar a gente, principalmente as pessoas que não têm trabalho fixo. Eu, por exemplo, não tenho trabalho fixo, sou dona do lar. Estava com essa dívida que estava tirando meu sono, e vim aqui e consegui resolver”, afirmou.

A movimentação gerada pelo evento também beneficiou diretamente os permissionários do shopping Phelippe Daou, como relatou Deusa Medeiros. “Alavancou as minhas vendas, não só as minhas, mas de vários permissionários. É isso que esses feirões fazem: alavancam as nossas vendas, o movimento melhora, a população passa a conhecer o shopping Phelippe Daou de um outro jeito, e isso é muito importante. Isso só veio para somar. Que venham outros feirões como esse”, disse.

Retorno das atividades

Durante esta semana, os atendimentos de abertura de reclamações e orientação jurídica na sede do Procon Manaus foram suspensos para a realização do feirão “Negocia Manaus”. A partir de segunda-feira, 11/8, os serviços voltam ao normal, das 8h às 14h, de segunda a sexta.

O consumidor também pode buscar atendimento no ponto da Galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio, 119, bairro Centro. É necessário apresentar RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à queixa.

