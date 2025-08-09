Flamengo e Mirassol sem enfrentam neste sábado, no Maracanã

Flamengo e Mirassol se enfrentam neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, com transmissão exclusiva do Premiere.


O Flamengo chega pressionado após ser eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil, apesar da vitória sobre o Atlético-MG. A torcida já cobra o título do Brasileiro, que o clube não conquista desde 2021.

O Mirassol, sem o técnico Rafael Guanaes (suspenso), será comandado pelo auxiliar Ivan Baitello. Reinaldo retorna ao time titular, que fará sua estreia no Maracanã.

Prováveis Escalações

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Saúl e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique (Samuel Lino) e Pedro.

Mirassol (Técnico: Ivan Baitello)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

