“Feminicídio Zero”: Prefeitura de Manaus mobiliza mulheres em ato público no Parque 10

A Prefeitura de Manaus realizou na tarde desta quarta-feira, 20/11, no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, um ato público com o tema “Feminicídio Zero”, em alusão aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.





Promovido no Dia Nacional da Consciência Negra, o evento reuniu autoridades, movimentos sociais e a comunidade para reforçar o compromisso no combate à violência contra a mulher, com foco na prevenção do feminicídio.

A primeira-dama da cidade de Manaus, Izabelle Fontenelle, esteve presente no ato e ressaltou a necessidade acerca da discussão em volta dos diferentes contextos que levam milhares de mulheres à morte todos os dias.

“O violentador começa a matar uma mulher por meio de atos vistos como menores, com uma violência que muitas vezes é psicológica. O maior dever da sociedade, em conjunto, é proteger a mulher e fazer com que ela saiba que não está sozinha, não apenas por ter amigos e familiares que a apoiam, mas por haver público que se une à sociedade em prol dela”, destacou.

O tema “Feminicídio Zero” reafirma o objetivo de erradicar esse crime brutal por meio da conscientização da sociedade, fortalecimento da rede de proteção e incentivo à denúncia por meio dos canais municipais, como os números 0800 092 1407 / 0800 092 6644 ou Disque 180.

Para a secretária Dermi Rayol, da Semasc, a programação da campanha é um dos diversos exemplos do “olhar diferenciado” que a gestão municipal tem tido ao trabalhar a garantia de direito das mulheres manauaras.

“É um dia muito importante para nós, já que mais uma vez nos colocamos na linha de frente da luta por qualidade de vida para meninas e mulheres em Manaus. Nesta gestão, inauguramos a primeira casa de acolhimento municipal para mulheres vítimas de violência e pretendemos ampliar ainda o enfrentamento a esse problema por meio de campanhas como essa”, explicou.

As atividades dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres, iniciadas oficialmente nesta quarta, seguem até o dia 10 de dezembro, data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. De acordo com a subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e Direitos Humanos da Semasc, Graça Prola, um dos intuitos é desenvolver um processo de conscientização que atinja, principalmente, os homens da capital.

“Um de nossos maiores objetivos é ocupar esses espaços de maioria masculina para levar a mensagem do ‘Feminicídio Zero’, levar o combate à violência contra a mulher, levar informação e conscientização para o público masculino também é garantir vida plena para as mulheres de nossa cidade”, detalhou a subsecretária.

Empreendedorismo

Paralelamente ao ato, a 3ª Edição da Feira do Empreendedorismo Preto, também realizada com a parceria da prefeitura, no CSU, levou diversos empreendedores para apresentarem seus produtos à comunidade, como artesanato, vestuário, gastronômico, entre outros. Para o organizador do evento, o babalorixá José Manoel Leite, o empreendedorismo negro e o enfrentamento à violência contra a mulher são dois temas que andam lado a lado.

“Entendemos que o empreendedorismo pode salvar vidas, principalmente a vida de mulheres pretas que muitas das vezes dependem de seus agressores. Hoje é um dia muito importante para nós e estamos imensamente satisfeitos em poder receber o lançamento de uma campanha tão necessária”, afirmou Leite.

De acordo com dados da Central de Atendimento à Mulher, responsável pelo Disque 180, mais de 61% das denúncias referentes à violência doméstica tem como vítimas mulheres negras ou pardas.

O evento no CSU do Parque 10 demonstrou que, com parcerias e a união da comunidade, é possível avançar na luta contra o feminicídio e outras formas de violência.