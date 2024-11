Delegado da Polícia Civil em Itacoatiara é preso pela PF por venda de objetos apreendidos

AMAZONAS | O delegado Mário Sérgio Leite de Melo, foi preso na manhã desta quinta-feira (21), durante a Operação Triunvirato, deflagrada pela Polícia Federal em Manaus, em Itacoatirara e em Humaitá, no interior do Amazonas.





A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que vendia bens apreendidos pela polícia. O esquema contava com a participação de um Delegado de Polícia Civil, um secretário Municipal de Infraestrutura e um advogado.

Conforme a PF, a investigação que os acusados suas posições de confiança para desviar e comercializar bens apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e que eram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Humaitá. Em troca, eles recebiam propinas dos proprietários para liberar os produtos.

A negociação era feita por meio do advogado alvo da operação. Parte do pagamento da propina era destinado ao delegado que foi preso. Para burlar o radar do Ministério Público e o Poder Judiciário, os envolvidos simulavam a destinação das apreensões à Secretaria Municipal de Obras em Humaitá, em conluio com o secretário da pasta.

Empresas de fachada foram criadas para receber e ocultar a origem da propina. A apuração da PF apontou ainda para a venda de aproximadamente três toneladas de cassiterita, minério responsável para produção de estanho, que estavam sob custódia da Polícia Civil.

No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva contra o delegado, além da determinação de sequestro de bens equivalente a R$ 10 milhões, valores estes obtidos pelos criminosos.

Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com penas que poderão chegar a 34 anos de reclusão.