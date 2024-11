Produção de café cresce 6,8% em 2024 com inovação no cuidado ao solo

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta um crescimento de 6,8% na produção nacional de café para a atual temporada em relação a 2023, atingindo 58,8 milhões de sacas beneficiadas, de acordo com o relatório econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Comparado a 2022, último ano de bienalidade positiva, o aumento é ainda mais expressivo, chegando a 15,5%.





Apesar desse cenário positivo, as variações climáticas continuam sendo uma preocupação, afetando, por exemplo, as estimativas de produção do café conilon, que foram revisadas para baixo. A escassez de chuvas e ondas de calor reduziram a produtividade para 43,6 sacas por hectare, o que ainda representa um aumento de 4,5% em relação ao ciclo anterior, mas abaixo do potencial máximo da safra.

Para mitigar esses impactos e garantir crescimento sustentável, um número crescente de cafeicultores tem investido em soluções que ajudam a superar desafios climáticos e melhorar a qualidade da produção.

De acordo com o Conselho dos exportadores de Café do Brasil (Cecafé), cafés com qualidade superior ou que possuem certificações de práticas sustentáveis responderam por 17,3% dos embarques na safra 2020/21, com o envio de 7,889 milhões de sacas que geraram uma receita da ordem de 1,3 bilhões de dólares.

Para mitigar instabilidades de mercado e climáticas é preciso investir em tecnologias que garantam eficiência nutricional e ambiental, bioestruturação física do solo e equilíbrio ecológico. O Composto Líquido produzido a partir do Microgeo® propicia esses benefícios que refletem em maior adaptabilidade da planta às variações climáticas, maximização dos recursos disponíveis e investidos, aumento da produtividade e lucratividade, elevando a qualidade do café produzido.

O manejo da cultura ao longo da vida útil da produção é fator determinante para a qualidade do grão, seja orgânico ou convencional, tanto ao tipo arábica como ao conillon. Após anos com solo degradado, o manejo microbiológico do solo é essencial para restabelecer a biodiversidade do solo na cafeicultura.

O Composto Líquido, produzido a partir do Microgeo®, é o único que restabelece o microbioma do solo. Microbioma é o conjunto de diferentes microrganismos e com diferentes funções, que promovem diversos serviços ambientais. Ao restabelecer a diversidade biológica, todo o sistema se tornará mais equilibrado, sustentável e produtivo. O manejo é direcionado para todas as culturas, pastagens e até reflorestamento. São mais de 300 grupos diferentes de microrganismos exclusivos e adaptados a cada região, já que o composto é produzido na própria fazenda, mantendo a biogeografia local.

Na própria fazenda, por meio da Bioestação Microgeo (BEM), o cafeicultor produz o Composto Líquido e pode ser aplicado via pulverização ou fertirrigação, independente das condições climáticas, em conjunto com outros insumos foliares e de solo, adaptando-se a todos os manejos.